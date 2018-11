Kijkers Help, mijn man is klusser winden zich op om 100ste aflevering

Het was de schoonzus van Tiny die presentator John Williams en zijn team aanschreef. Het huis waarin de Friese Tiny, haar man Rindert en dochtertje woonden was aan een flinke opknapbeurt toe. Niet alleen was de stank in de woning volgens John Williams niet te harden, ook had het zoveel achterstallig onderhoud dat er zelfs sprake was van een gaslek. ,,Wees maar blij dat we hier zijn, anders had je volgende week op apegapen gelegen”, zei één van de klussers.



Tiny, die na het overlijden van haar vader overspannen raakte, had niet de puf meer om ook maar iets aan het huis te doen. Voor haar man, die lange dagen maakt op zijn werk, ging hetzelfde op. En dus gebeurde er niets. Toch was het volgens Tiny allemaal de schuld van Rindert. ,,Ik hoop dat je snapt waarom ik dit doe. In de hoop dat je nu gaat doorzetten. Voor ons. Want ik ben het behoorlijk zat zo”, sprak ze hem toe. Rindert gaf braaf zijn fouten toe, maar had ook een boodschap voor Tiny. ,,Ik kan dat niet alleen. Er moet straks ergens een omslagpunt komen en ik wil je daar niet bij pushen. Dat moet je zelf doen.”



De verbouwing begon goed, maar toen Rindert om hulp van Tiny vroeg werd het haar te veel. ,,Ik kan niet behangen, dat weet je. Krijg last van m'n harses”, luidde de reactie van zijn vrouw. En zo had Tiny steeds meer smoesjes om onder het verbouwen uit te komen. Dat schoot bij kijkers in het verkeerde keelgat, want Tiny had namelijk wél energie om de stallen van de paarden uit te mesten bij haar moeder. ‘Wat een lui wijf! Niet willen werken, maar wel de stallen kunnen uitmesten!', klonk het.