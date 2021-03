Kijkers in verwarring door ‘storing’ in Zondag met Lubach

VideoArjen Lubach heeft gisteravond met zijn voorlaatste Zondag met Lubach de kijkers op NPO 3 in verwarring achtergelaten toen plots ‘de verbinding met Hilversum’ leek te zijn verbroken. Er werd een ‘noodband’ ingestart van een zogenaamde aflevering uit 2010. Op Twitter vroeg een deel van de 1,6 miljoen kijkers zich af waar ze nu eigenlijk naar keken. ‘Dit is heel surreëel.’

Forminderen, Paars-Jan Huntelaar en radicaal-rechtse boefjes: Lubach had gisteravond in zijn satirische talkshow veel te zeggen over de verkiezingen van afgelopen week en de formatie waar Nederland de komende tijd mee te maken krijgt. Hij stipte de coronachaos in Brazilië aan - president Jair Bolsonaro heeft volgens de presentator iets te veel filmpjes van het kersverse Forum-Kamerlid Wybren van Haga gekeken - toen er plots testbeeld verscheen. Studio Bellevue in Amsterdam zou geen verbinding meer hebben met het Mediapark in Hilversum.

Er werd een noodband opgestart, zei de voice-over. En zo verscheen Lubach - met andere coupe - in beeld met een item uit 2010 over het destijds nieuwe fenomeen Twitter. ,,Het grote voordeel van Twitter is dat je meteen toegang hebt tot allemaal mensen met een bepaalde expertise én Halina Reijn”, legt Lubach uit.

Even later houdt hij de kijker van nu een spiegel voor, die op Twitter te maken krijgt met trollenlegers zoals muzikant Aafke Romeijn dit weekend nog vertelde aan deze site. ,,Mensen komen makkelijker in contact met andere meningen. Twitter zal dus zorgen voor meer onderling begrip en minder polarisatie”, was Lubachs ‘voorspelling’ in 2010. Vlak voor het einde van het item was de liveverbinding ‘hersteld’. ,,Dat gedoe in Brazilië moeten jullie zelf maar even googelen”, sluit Lubach af.

Veel kijkers hadden geen idee waar ze nu eigenlijk naar keken. ‘Ik ben echt heel erg in de war door de noodband', schrijft iemand. Presentatrice Leonie ter Braak vraagt: ‘Is dit nou één grote mindfuck?’ Een ander: ‘Ik snap er ook niets meer van nu.’ Sommigen dachten dat hun tv-verbinding eruit lag. Lubach bracht overigens vorig jaar een boek uit onder de titel ‘Stoorzender’.

Voor de duidelijkheid: Zondag met Lubach, dat nu in zijn laatste seizoen zit, begon pas in 2014, niet in 2010.

Volledig scherm De 'noodband' van Lubach uit 2010. © VPRO