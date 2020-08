‘Kijkers kunnen geen touw vastknopen aan de schizofrene programmering van SBS 6’

update John de Mol grijpt in: Veronica Inside gaat gewoon door

31 juli John de Mol grijpt in en zorgt ervoor dat Wilfred Genee, Johan Derksen en René van der Gijp vanaf 11 september gewoon weer met zijn drieën terugkeren op televisie. Nadat de overleggen tussen het drietal eerder in een impasse raakten, heeft nu de hoogste Talpa-baas zelf ingegrepen, blijkt uit een mail die in bezit is van deze site. ‘Ik heb me tot nu toe nog niet persoonlijk gemeld. Bij deze breng ik daar verandering in.’