Kijkers lyrisch over eenmalige comeback Kopspijkers

Kopspijkers beleefde gisteravond zijn terugkeer op televisie vanwege de 25e verjaardag van de eerste uitzending van het programma, dat toen nog Spijkertijd heette. Er doken gisteren vertrouwde gezichten op: zo waren Peter Heerschop, Viggo Waas, Hans Sibbel, Erik van Muiswinkel en Sanne Wallis de Vries te zien, de cabaretiers van het vaste team destijds. Zij kropen onder meer in de huid van politici Thierry Baudet en Theo Hiddema. Op sociale media reageert een groot deel van de kijkers lyrisch op de comeback van Kopspijkers . ‘Zelden, werd een programma met zoveel enthousiasme ontvangen. Met bijna 2 miljoen kijkers. En vanouds, grandioos. Het zou eigenlijk een navolging moeten krijgen’, schrijft Januut Grunn op Twitter. En iemand anders: ‘Wat mij betreft kan #Kopspijkers per direct weer terug op tv. Heerlijk! Spijkerman zelf had niet verwacht zoveel mensen te boeien met de terugkeer van Kopspijkers . ,,Ik had wel verwacht dat een behoorlijke groep zou kijken. Maar dat het er zo veel zouden zijn, was wel een verrassing. Ik was al blij met 1 miljoen.” Ondertussen hopen veel kijkers op een definitieve comeback, al liet Spijkerman al eerder weten dat dat niet de bedoeling was.

Eenmalig

Ook na het kijkcijfersucces van gisteravond blijkt een terugkeer (nog) niet aan de orde. ,,We hebben het er ook totaal niet over gehad. Ik kan natuurlijk niet in de toekomst kijken. Ik heb ook altijd gezegd dat ik nooit over zou stappen naar de commerciëlen”, aldus Spijkerman. ,,In principe gaat het echt om iets eenmaligs en verandert het cijfer daar niets aan.”



BNNVARA laat weten erg in hun nopjes te zijn met de kijkcijfers. ,,Net als de uitzending zelf helemaal in de traditie van het oude VARA-programma dat altijd veel kijkers trok op de zaterdagavond. Voorlopig was dit eenmalig, maar zeg nooit nooit.”



Kopspijkers kwam in 2005 aan een eind nadat Spijkerman besloot om naar de commerciëlen (Talpa) over te stappen. Daar presenteerde hij het vergelijkbare programma Koppensnellers. Die reeks trok echter een stuk minder kijkers dan dat Spijkerman van 1995 tot 2005 op VARA voor elkaar kreeg, daar keken geregeld meer dan 3,5 miljoen mensen naar.