Kijkers lyrisch over Rob Kemps bij Matthijs gaat door: ‘Ontdekking van het jaar’

Rob Kemps is Nederland beetje bij beetje aan het veroveren als zichzelf. Met zijn feestact De Snollebollekes wist hij al meerdere malen het Gelredome op zijn kop te zetten, maar na zijn overwinning bij De Slimste Mens maakt Nederland ook kennis met de persoon achter die vrolijke Brabantse jongen. Het was voor Matthijs van Nieuwkerk reden om hem uit te nodigen en in gesprek te gaan over zijn liefde voor het Franse chanson. De presentator is zelf groot fan van Charles Aznavour, terwijl Rob Jacques Brel de allergrootste noemt. Het leverde een mooi gesprek op, waarin de feestzanger onder meer vertelde zes maanden in Frankrijk te hebben gewoond om de taal daar te leren. Ook leidde hij mensen rond op de begraafplaats Cimetière du Père-Lachaise, waar bijvoorbeeld Jim Morrison ligt, maar ook Edith Piaff. Daar vertelde hij aan toeristen honderduit over de beroemdheden die daar lagen.

Ontmoeting met Charles Aznavour

Ook was er een verhaal over een ontmoeting met Matthijs’ grote idool Charles Aznavour. De buurvrouw van Rob had achterhaald dat de chansonnier in het Amsterdamse hotel The Grand zou slapen. ,,Dus moesten wij natuurlijk in The Grand zien te komen. Er is daar destijds verbouwd en toen is er een muurschildering opgedoken van Karel Appel. Dat stond toen in de krant die week. Wij zijn met zijn tweeën naar het hotel toe gegaan en ik heb gezegd: ‘We zijn enorme liefhebbers van Karel Appel zouden wij die muurschildering mogen zien.’”



Rob en zijn buurvrouw werden enthousiast onthaald. ,,Ik had me een beetje ingelezen en die (Karel Appel,red.) ligt ook op Père-Lachaise trouwens. Daar kon ik al iets over vertellen. (...) Die hele lieve vrouw van de receptie ging dus over die muurschildering vertellen. Drie kwartier lang!” De entertainer veinsde interesse, maar ondertussen hoopte hij alleen maar dat Aznavour zou voorbij schuifelen. Uiteindelijk als hij na afloop nog een bakje koffie drinkt in de bibliotheek, ziet hij de Franse icoon langslopen. Er volgt een korte ontmoeting, maar geen foto. ,,Ik moet het doen met het verhaal.”



Matthijs is inmiddels zo begeesterd geraakt door de verteller, die hem ook nog een cadeau gaf met handtekening van Aznavour, dat hij voorstelt om samen op pad te gaan voor een vierdelige serie over het Franse lied. Dat ziet Rob ook wel zitten, dus wordt aan tafel die afspraak gemaakt. Dit tot vreugde van de kijkers. Zo schrijft ene Quinn: ‘Van Nieuwkerk & Kemps on Tour. Ik zie het helemaal voor me. Geweldig idee. Doen!’ Een tweet die inmiddels al op meer dan 160 likes kan rekenen.