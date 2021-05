Kijkers songfestival lyrisch over Chantal, Edsilia, Nikkie en Jan: ‘We mogen trots zijn’

Eerder gaven de presentatoren al aan vooral uit te willen stralen dat ze een team zijn. Volgens hen heeft ieder zo z’n eigen kwaliteiten en is het belangrijk om elkaar aan te vullen en te versterken. ,,,Ieder heeft zijn eigen kwaliteit. Ik denk dat je elkaar op die manier alleen maar omhoog stuwt”, zei Jan Smit daarover.



Dat Chantal, Edsilia, Nikkie en Jan elkaar versterken blijkt uit de reacties van de kijkers thuis. Vol trots schrijven toeschouwers van het muziekspektakel dat het viertal ‘het ontzettend goed doet’ en zich meer dan prima verstaanbaar maakt. Gek is dat overigens niet, voorafgaand hebben de presentatoren lessen Engels gevolgd én werden ze getraind in het oplezen van de autocue.



Glansrollen zijn weggelegd voor Chantal en Nikkie. Zo was de act van Ierland nog niet opgebouwd en moest Janzen tijdrekken en de show volpraten. Met die zet scoorde de blondine punten bij kijkers. ‘Chantal knalt gewoon even een improvisatie erdoor. Potjandorie, wat trots op ons land mogen we zijn!’



Ook de presentatiekunsten van Nikkie vallen op bij belangstellenden. Hoewel Nikkie nauwelijks ervaring heeft als presentatrice, gaat het haar volgers kijkers van het Eurovisie Songfestival wel heel goed af. ‘Nikkie de Jager!!!!! Die doet het zo goed. Bijna achteloos doet ze de presentatie. Wat een goede uitspraak van het Engels. Wat een natuurtalent. Het gaat haar bijzonder makkelijk af. Zo lijkt het’, schrijft iemand. En een ander: ‘Mogen we even zeggen dat @NikkieTutorials dit echt fantastisch doet! Alsof ze al járen dit soort shows presenteert. GE-WEL-DIG!’