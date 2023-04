Kijkers trappen massaal in 1 april-grap Videoland over figurant-lijken: ‘Dus nu gaan we écht op zoek’

Videoland heeft heel wat kijkers afgelopen week in de maling genomen. Op TikTok was acteur Robert de Hoog op zoek naar figuranten die ‘goed stil kunnen liggen’ - lijken dus. Achteraf bleek het een 1 april-grap, maar kijkers waren zo enthousiast dat het streamingplatform nu toch echt werk gaat maken van de oproep.

De figuranten werden gezocht voor de series Mocro Maffia en Sleepers. Acteur Robert de Hoog was het zat dat telkens dezelfde acteurs de lijken spelen, dus was het ‘tijd om nieuwe figuranten te werven’. Wie kans wilde maken op een rol in de serie, moest in een video bewijzen hoe goed ze stil konden blijven liggen en vooral niet met de ogen knipperen tijdens het spelen van een lijk.

Achteraf bleek de oproep een 1 april-grap, die uit de hand gelopen is. In een tweede video op TikTok vertelt De Hoog dat het streamingplatform dus toch maar werk gaat maken van de oproep. ,,Er hebben zich zoveel mensen aangemeld om te figureren, dat we besloten hebben om écht mensen uit te zoeken die mogen komen figureren in Sleepers seizoen 2.”

Écht geen grap

De acteur beloofd deze keer dat het écht geen grap is. ,,Geloof me, ik beloof het’’, drukt Robert de Hoog kijkers op het hart. ,,Hou in de gaten of je binnenkort een berichtje krijgt van Videoland. Dan ben jij één van de gelukkigen en sta jij binnenkort met mij op de set van Sleepers.’’

Sleepers werd bedacht door Robert de Hoog, ook wel bekend als ‘Tatta’ in de hitserie Mocro Maffia. De serie vertelt het verhaal van een corrupte rechercheur (Martin Oudkerk), die ooit als ‘sleeper’ is geïnfiltreerd bij de politie Utrecht. Terwijl zijn beste vriend Willem (Teun Kuilboer) en nieuwkomer Dwight (rapper Adje) hem meer naar de onderwereld trekken, moet hij een masker ophouden bij zijn vrouw Noura (Maryam Hassouni) die zelf rechercheur is bij interne zaken.

Luister hieronder ook naar de AD Media Podcast of abonneer je via Spotify of iTunes. Vind alle onze podcasts op ad.nl/podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: