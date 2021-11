Kim Cattrall speelt hoofdrol in reboot How I met your mother

De Sex and the city-actrice speelt de rol van Sophie, zoals die er in de toekomst uit komt te zien. De Sophie in het heden wordt gespeeld door Hilary Duff. De opzet van het plot lijkt op dat van How I met your mother (2005-2014). Sophie vertelt haar zoon hoe ze haar vader heeft ontmoet in 2021. Het origineel draaide om Ted die in het jaar 2030 zijn kinderen vertelde over gebeurtenissen die uiteindelijk leidden tot zijn ontmoeting met hun moeder. Zijn zoektocht begon in het jaar 2005.