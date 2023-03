Kim deelt hartverscheurend bericht en Jaimie lasert liefdestattoo weg

recensie Vijf sterren voor Tár: machtsgeil monster of slachtof­fer van de cancelcul­tuur?

Is de van grensoverschrijdend gedrag beschuldigde dirigent Lydia Tár een machtsgeil monster of een slachtoffer van de cancelcultuur? Tár, goed voor zes Oscarnominaties waaronder voor hoofdrolspeler Cate Blanchett, is zo slim het oordeel door de kijker te laten vellen.