Kim Feenstra wil op de koffie bij Diederik Gommers: ‘Ik ben geen corona-ontkenner, maar heb wel vragen’

Hij begrijpt de kritiek van Feenstra niet goed, zei hij gisteravond bij Shownieuws. ,,Ik schrik er wel van. Als zij dat denkt, denken meer mensen zo. Dat moeten we echt proberen uit te leggen. Er staat heel duidelijk dat het een keuze is, dat niemand zich ‘moet’ vaccineren.”

Feenstra deelde afgelopen weekend op haar Instagram Stories een interview van deze site met een huisarts die kritisch is op de ‘reclamecampagne’, gevolgd door een aantal vragen die zij zelf heeft. ‘Begrijp me niet verkeerd, ik ben niet tegen vaccinaties op zich. Maar ik ben wel tegen dit soort indoctrinatie over een ‘vaccin’ waar zo weinig over bekend is en wat een soort van ‘verheerlijkt’ lijkt te zijn.”

Gommers probeert gerust te stellen. ,,Er is echt een heel goede klinische studie gedaan. Dan zie je dat in de vaccin-groep maar 8 mensen corona krijgen en in de controlegroep 162. Een reductie van 95 procent. Dat is een hoge effectiviteit in zowel gezonde mensen als mensen die ziek zijn.”

De ic-specialist zegt dat ook in zijn ziekenhuis, het Erasmus MC, in eerste instantie slechts de helft van de verpleegkundigen zich wilde laten vaccineren, maar uiteindelijk 95 procent voor de prik heeft gekozen. ,,Het is best spannend, maar ik blijf graag de vragen beantwoorden. Veel mensen vragen zich af hoe het kan dat het vaccin zo snel is ontwikkeld. Er is geen stap overgeslagen, er was ontzettend veel geld beschikbaar en ze hebben alles naast elkaar gedaan in plaats van ná elkaar.”

Geen anti-vaxxer

Feenstra zei overigens gisteravond, kort voor de reactie van Gommers, dat ze niet onder de coronatwijfelaars geschaard wil worden. ‘Ik ben geen anti-vaxxer. Nooit geweest. Ik ben gevaccineerd voor Afrika zonder problemen. En ik heb ook nog nooit gelogen over dat ik weleens wat naar binnen heb gegooid op een festival. En ik ben ook geen Covid-19-ontkenner. En ik hou me ook aan de maatregelen. Heb mondkapjes in alle kleuren, maar ik draag het liefste zwart.’

‘Ik begrijp niet zo goed waarom je hier geen vraag over kan stellen of iets van kan vinden zonder dat je meteen ‘hersenloos’ een ‘complotgek’ wordt genoemd of ‘schijt’ hebt aan de maatregelen en wilt dat alle mensen doodgaan. Ik weet dat er met mij heel veel mensen zijn die dezelfde vragen en/of twijfels hebben. Mijn inbox zit vol. En ja, ook van ic-verpleegkundigen, die twijfelen of zeggen het vaccin niet te nemen omdat ze de snelheid waarmee het vaccin is ontwikkeld niet vertrouwen.’

Ze sloot af met een oproep aan Gommers, om een keer met hem koffie te gaan drinken. ‘Dan vraag ik je het hemd van je lijf.’ Of Gommers op die uitnodiging ingaat, is onbekend.

