Kim K. zet reacties uit na gekscherende opmerkingen over photoshopfail

Uit het bijschrift valt op de maken dat de foto afgelopen weekend werd gemaakt ter ere van de grote protestmarsen voor strengere wapenwetten in de Verenigde Staten. Toch lijkt Kim met de foto vooral haar figuur en outfit onder de aandacht te willen brengen.

Mede daardoor was de hilariteit groot vanwege de 'Photoshop-fail'. Door slordige fotobewerking lijkt een auto op de achtergrond samengeperst tot een vertrapt conservenblikje. De lijnen van het parkeerterrein waarover Kardashian flaneert, vertonen bovendien een merkwaardige kromming.

Ondanks de flater staat de foto nog altijd op Instagram. Kennelijk is de socialite alle grappen en grollen over het kiekje wel beu, want reageren kan niet meer.