Kim Kardashian hult zich in verstikkend pak en Paris Hilton is een superheldin

Guus Meeuwis treedt op in New York: ‘Moesten de mensen van concerthal wel even overtuigen’

Prince speelde er, net als U2, Tina Turner, Phil Collins, Ella Fitzgerald en Mick Jagger. Na vanavond kan ook Guus Meeuwis (50) zeggen dat hij in Webster Hall in New York heeft opgetreden. Morgenavond doet hij het zelfs nog eens. Wat heeft een Brabantse zanger te zoeken in the Big Apple?

28 oktober