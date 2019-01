‘Kim Kardashian verwacht vierde kind via draagmoeder’

Interview Regisseur van megahit De Luizenmoe­der: 'Gekkenhuis. Mijn leven staat totaal op z'n kop’

14:11 Megahit De Luizenmoeder zette het leven van regisseur Jan Albert de Weerd (49) totaal op z’n kop. Hij woont in Keulen voor de Duitse remake, in Nederland is seizoen 2 in productie. ,,Dit een absurd jaar.’’