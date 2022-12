Kim Kardashian weigert nieuwe samenwerking met Balenciaga

Kijkcij­fers zakken in: wedstrijd met Qatar minst bekeken Oran­je-du­el op eindtoer­nooi deze eeuw

De kijkcijfers van het Nederlands elftal op het WK Voetbal in Qatar zitten in zwaar weer. Naar het groepsduel tegen het organiserende land keken slechts 3,8 miljoen Nederlanders. Daarmee is het het minst bekeken duel van het nationale voetbalelftal op een EK of een WK deze eeuw.

30 november