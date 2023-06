Kim Kardashians nieuwe vlam ‘Fred’ mag haar niet zien in de slaapkamer: ‘Het licht moet uit’

Realityster en topondernemer Kim Kardashian (42) staat als professioneel instagrammer bekend om haar ondergoed- en bikinifoto’s, maar thuis is ze heel verlegen. In de slaapkamer heeft ze liever dat mannen haar niet kunnen zien, onthult ze deze week in The Kardashians .

Miljardair Kim is sinds de breuk met de jongere comedian Pete Davidson (29) vrijgezel, maar heeft het wel gezellig met iemand die voorlopig het pseudoniem Fred heeft in haar show. Kims ex-zwager Scott Disick zegt in de aflevering van donderdag dat hij haar een ‘oudere Italiaanse zakenman’ gunt, waarop Kardashian reageert dat ze geen oudere vent wil. ,,Maar jong wil ik ook niet.’’

Het doet ze denken aan zangeres Cher (77), die een tijdje samen was met de 40 jaar jongere Alexander Edwards. ,,Ik zou dan gewoon onzeker zijn’’, zegt Kim over zo’n leeftijdsverschil. ,,Misschien is zij heel zelfverzekerd of houdt ze het licht uit’’, speculeert Disick. Wat blijkt: dat doet Kim tegenwoordig ook.

Ze staat als gezicht van haar modemerk Skims bijna dagelijks met weinig kleding op Instagram, waar ze met 359 miljoen fans een van de meest gevolgde mensen is. Kim poseerde daarnaast schaars gekleed voor menig tijdschrift, maar dat is voor haar anders.



,,Het is zo raar. Ik kan uit een fotoshoot lopen waar honderd mensen op de set werken, daar lopen in een string. Maar als je dan met mij samen bent, denk ik: kijk niet maar me! Doe het licht uit!’’ roept Kim, die zichzelf bij de gedachte alleen al verschuilt achter haar armen.

Vanwege roem blijft ze langer bij mannen

Kardashian was eerder zeven jaar getrouwd met rapper Kanye West en daarna negen maanden samen met Davidson. Dankzij vrienden leerde ze ‘Fred’ kennen, die aan al haar ‘eisen’ voldoet. Maar de media moeten het niet te serieus maken, vindt ze.

Want als ze eenmaal met iemand is gespot, voelt ze als beroemdheid druk om bij diegene te blijven, ook als het niet leuk meer is. ,,Want anders schaam je je dat het zo snel ging’’, aldus Kim. ,,Ik wil gewoon een beetje lol hebben. Er is niks mis met een beetje lol trappen.’’ Wie deze Fred echt is en wat hij doet, is nog onduidelijk.

Meest sexy vrouw

Kim kwam in 2012 in het nieuws als de ‘meest sexy vrouw ter wereld’, na een verkiezing van een plat Brits mannenblad. Ze was bovenaan een ranglijst geëindigd, waar opiniemaker Helen Wright schande van sprak.

‘Door vrouwen te rangschrikken, beoordelen en veroordelen op basis van hun uiterlijk objectificeert en vernedert dit blad vrouwen’, schreef ze in The Guardian. ‘Hun waarde is dan niet meer dan een getal.’ Soortgelijke verkiezingen bestaan nog steeds, zoals de FHM500 met de mooiste vrouwen van Nederland. Dat blad gaat de laatste jaren echter met de tijd mee en stelde een vrouwelijke jury aan.

Welke eisen stelt Kim Kardashian aan een man? Dat vertelt ze in deze video:

