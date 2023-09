Kim-Lian van der Meij presenteert Zin in morgen: ‘Spiritualiteit is niet meer zo hocus pocus als vroeger’

Van buiten slapen onder de sterren tot een zogenoemde krachthartceremonie: er zijn tegenwoordig tal van manieren om op zoek te gaan naar de zin van het leven. In het programma Zin in morgen , duiken presentatoren Thomas Cammaert, Sosha Duysker en Kim-Lian van der Meij in de wondere wereld van spiritualiteit. ,,Hoe vaker je dingen laat zien, hoe gewoner het wordt.”

Zin in morgen begint zaterdag weer. Wat gaan we zien?

,,Er zijn tegenwoordig duizenden manieren om je ware ik te vinden of aan bezieling te werken. In de nieuwe reeks worden elke aflevering twee of drie onderwerpen besproken, waarvan er altijd één door een presentator wordt ‘ondergaan’. Dan moet je bijvoorbeeld denken aan ceremonies of rituelen waar we aan deelnemen. Dat doen we om te ervaren hoe het is en hoe het voelt, zodat we dat weer aan de kijker kunnen uitleggen. Het is echt heel inspirerend om te zien en te doen.”

Er zijn duizenden manieren, zeg je. Waar moet ik dan aan denken?

,,Nou, onlangs heb ik een krachthartceremonie gedaan, met het doel om meer vanuit je hart te leven in plaats vanuit je hoofd. Tijdens die ceremonie ga je door middel van meditatie op ‘hartreis’. Wel onder begeleiding, hoor. Wat zít er in je hart? Dat moet je gaan voelen. Tijdens de meditatie heb je een hart van keramiek vast, die je daarna kapot moet slaan. Vervolgens lijm je de scherven weer aan elkaar. Het is eigenlijk net als in het echte leven: iedereen heeft natuurlijk wel butsjes of scherven in zijn of haar hart. En wat ik ook heb gedaan is buiten slapen. Dan niet in een tentje, maar echt in het bos onder de sterrenhemel. Of het er krioelt van de beestjes? Die angst verdwijnt op een gegeven moment. Het was echt een magische ervaring.”

Waarom vind je het belangrijk om dit te laten zien?

,,Aan het woord spiritualiteit kleeft ook vaak het woordje zweverig. Maar eigenlijk heb ik ontdekt dat de mensen die daarmee bezig zijn heel erg aards gericht zijn, ze zijn in het hier en nu en zitten niet te veel in hun hoofd. Je zult natuurlijk altijd mensen hebben die vooroordelen hebben. Maar het is niet mijn missie om mensen te ‘bekeren’, zodat ze dit ook gaan doen. Ik wil laten zien wat er allemaal mogelijk is. En hoe vaker je dingen laat zien, hoe gewoner het wordt. Hopelijk gaat dan ook het stigma van dat zweverige af.”

De kijkcijferhit B&B vol liefde stond bol van de spiritualiteit. Heeft dat een positief effect gehad?

,,Ik heb het ook gevolgd en ik moet zeggen: ik voelde me gelijkgestemd met kandidaten als Walter en Joy. Mensen die er iets verder vanaf staan, zullen misschien gniffelen om bepaalde dingen, maar ik denk dat iedereen er iets uit kan halen wat interessant is of waardoor je weer andere inzichten krijgt. Wat ik vooral wil is awareness creëren, dat steeds meer mensen het zien en dat spiritualiteit een steeds ruimer begrip wordt. Het is allang niet meer zo ‘hocus pocus’ als vroeger werd gedacht en je ziet ook dat steeds meer mensen delen dat het een positief effect op hun leven heeft. En ja, tuurlijk hoop ik dat dat stukje begrip ook bijdraagt aan het groeien van het programma.”

Ben je zelf een beetje spiritueel?

,,Ja, eigenlijk wel. Vijf jaar geleden ben ik naar Zweden geëmigreerd en wat heel erg heeft bijgedragen aan mijn ‘spiritual awareness’ is in de natuur wandelen. Daar werd ik rustig van. Ik kreeg ruimte in mijn hoofd en kwam tot mezelf. En als er ruimte in je hoofd komt, ontstaan er creatieve ideeën. Toen kwam corona en had ik veel tijd over, dus ben ik gaan leren mediteren. Zodat ik de rust die ik toen had kon omarmen. Ik probeer dat eigenlijk elke dag wel te doen, al is het maar tien minuutjes. En ik ben een tarotcursus gaan volgen, om kaarten te leggen. Kristallen vind ik ook magisch. Ik leg ze op mijn nachtkastje of draag er een in mijn broekzak ter ondersteuning. Dat voelt gewoon heel fijn.”

Zin in morgen, vanaf 9 september om 18.46 uur te zien bij KRO-NCRV

