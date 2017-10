Kim Stolk gokt last-minute op Het Geluid en wint: Het is bizar veel geld

,,Moment hoor, ze wordt even in de verf gezet'', reageert de kapper van Kim op de vraag of we haar even kunnen spreken. Na een chaotische ochtend besloot ze last-minute zichzelf mooi te laten maken. ,,Ik zou eigenlijk gewoon naar mijn werk gaan, maar nu móést ik even naar de kapper'', vertelt Kim vanuit een salon in haar woonplaats. Het ROC Mondriaan in Den Haag, waar ze werkt als administratief medewerkster, vond het 'natuurlijk' prima dat ze een snipperdag opnam. ,,De hele school leeft mee. Zo leuk!''



De lucky bird staat een lange dag te wachten, want als winnares van zo'n superprijs staat de telefoon roodgloeiend en wordt ze in de studio van Qmusic verwacht voor een officieel persmoment.



En dat allemaal vanwege het geluid dat je hoort als je het lipje van een fotolijstje vastklikt. Kim volgde de wedstrijd van Qmusic al een tijdje via de app van de radiozender en was er heilig van overtuigd dat het kraken van een cracker hét geluid moest zijn. Toen ze er via de site van Qmusic achterkwam dat dat antwoord door anderen al een paar keer was gegeven, had ze een paar minuten om met een ander antwoord te komen, toen de redactie haar vanochtend vroeg plotseling opbelde. ,,Doordat ik in een nieuwbouwhuis woon, valt mijn bereik nog wel eens weg. Dus ik ging bij het raam staan om niet weg te vallen. In het raamkozijn zag ik een fotolijstje staan en ik dacht aan de hint dat het geluid 'breekbaar' is'', aldus Kim.