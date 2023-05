Kim van Kooten werkt aan tweede seizoen Dag & nacht

In het tweede seizoen van Dag & nacht zal het draaien om een andere, nog onbekende afdeling van het fictieve ziekenhuis. Daarmee volgt Kim van Kooten de makers van Dag & Nat, de Deense ziekenhuisserie die ze bewerkte voor het Nederlandse publiek. Wanneer het tweede seizoen wordt uitgezonden is nog onbekend. Ook in Denemarken zijn nog geen beelden of details naar buiten gebracht van het vervolg.

In het eerste seizoen van Dag & nacht was Kim van Kooten niet alleen scenarioschrijver, maar speelde ze ook de hoofdrol in de ziekenhuisserie. Ze kroop in de huid van Ella, het hoofd van een verloskundeafdeling die na een affaire met kinderarts Jerry (Benja Bruijning) zelf ook zwanger raakte. Het eerste seizoen werd geroemd om de emotionele en realistische geboortescènes maar om de actuele boodschap (bezuinigingen, personeelstekort) en de smeuïge romances in de linnenkast. Woensdagavond wordt de laatste aflevering uitgezonden. Volgens een Avrotros-woordvoerder zal verloskundige Ella weer terugkeren in het tweede seizoen, ‘maar ligt de focus op een andere ziekenhuisafdeling’.

Verbijsterde douane

Om het reilen en zeilen in een ziekenhuis zo geloofwaardig mogelijk neer te zetten, liep Kim van Kooten vooraf mee op een echte verloskundeafdeling in het OLVG Oost in Amsterdam. ,,Bij de eerste twee bevallingen stond ik in een hoekje te huilen,” vertelde ze aan deze site. ,,Het was zo mooi en bijzonder. Ik keek alleen maar naar de baby en naar de interactie tussen de ouders. De hulpeloosheid van de man raakte me misschien nog wel het meest.”

Van Kooten en haar collega-acteurs werden door verloskundigen getraind met behulp van nepbaby’s, buiken- en vagina’s, die nauwelijks van echt te onderscheiden waren. Eén van de siliconen nepbaby’s - compleet met moedervlekjes en een navelstreng - werd speciaal uit Engeland geïmporteerd. Om de pop goed te vervoeren werd deze in een gereedschapskist gelegd. Dat zorgde voor verbijstering bij de douane. ,,Ik moest hen vertellen dat er een levensecht kind in mijn gereedschapskist lag. Gelukkig zien ze daar wel gekkere dingen,” vertelde filmproducent JJ Lousberg lachend over het voorval.

Overigens werd in de serie ook met echte placenta’s gewerkt. Die werden - na toestemming - afgestaan door moeders in het OLVG. Ook stonden er verloskundigen stand-by als er een echte baby op de set was, soms van nog geen tien dagen oud.

Volledig scherm De nepbaby die in een gereedschapskist naar Nederland is vervoerd voor de ziekenhuisserie Dag & nacht van Kim van Kooten. © AvroTros

Luister hieronder ook naar de AD Media Podcast of abonneer je via Spotify of iTunes. Vind alle onze podcasts op ad.nl/podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment:

Reageren kan onderaan dit artikel. Alleen reacties voorzien van een volledige naam worden geplaatst. We doen dat omdat we een debat willen met mensen die staan voor wat ze zeggen, en daar dus ook hun naam bij zetten. Wie zijn naam nog moet invullen, kan dat doen door rechts bovenaan op onze site op ‘Login’ te klikken.