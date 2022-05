Kimberley doet aan topless lunch en Tanja zoekt de grens op

Update/met video Kijkers en BN’ers lyrisch over kwetsbare S10: ‘Kippenvel’

Talloze kijkers, bekende Nederlanders én enkele ervaringsdeskundigen hebben vanavond vol lof gereageerd op het optreden van zangeres S10 in de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival. De emotie was soms hoorbaar en dat was precies de kracht, oordelen de toeschouwers. Met haar optreden gaat ze door naar de finale van zaterdag.

