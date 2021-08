Kimberley Klaver zwanger van tweede kindje

Video Expeditie Robinson werd zoektocht naar zichzelf voor Eva van de Wijdeven: ‘Levensbe­pa­len­de klus’

15 augustus Eva van de Wijdeven zal komend seizoen te zien zijn in Expeditie Robinson. De 36-jarige actrice gebruikte het programma voor een zoektocht naar zichzelf en wat ze verder wil in haar leven, dat al twintig jaar in het teken van acteren staat. ,,De Expeditie heeft heel veel teweeggebracht.”