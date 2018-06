Kinderen Jolie-Pitt brengen zomer op advies van rechter met hun vader door

De vijf jongste kinderen van Brad Pitt en Angelina Jolie zullen het grootste gedeelte van de zomer met hun vader doorbrengen. Dat heeft een rechter in Los Angeles onlangs bepaald. Hij waarschuwde daarbij dat Angelina de voogdij over de kinderen kan verspelen als ze hen niet vaker tijd met Brad geeft.

Volgens The Blast staat in de uitspraak dat het gebrek aan contact tussen Brad en zijn zes kinderen schadelijk voor hen is. De rechter benadrukte dat het essentieel is dat ze allemaal 'een gezonde en sterke relatie hebben met hun vader en hun moeder'. Ook moet Angelina haar ex alle telefoonnummers van de kinderen geven en mag zij het sms- en belcontact dat zij met hun vader hebben niet controleren.

Schema

De exen kibbelden al langer over een regeling voor hun zes kinderen voor de zomer. Angelina brengt die voor de opnames van de sequel van Maleficent door in Londen, terwijl Brad aan de nieuwe Tarantino-film werkt in Los Angeles. Uiteindelijk moest er een rechter aan te pas komen, die met een vrij gedetailleerd schema op de proppen kwam.

Brad is tot half juli een groot deel van zijn tijd in Engeland, waar hij elke dag een vastgesteld aantal uur doorbrengt met één van zijn jongste vijf, Pax (14), Zahara (13), Shiloh (12) en tweeling Knox en Vivienne (9). Vanaf 21 juli zijn de kids bij Brad in Los Angeles, afgezien van een ruime week in augustus waarin ze hun moeder opzoeken in Londen. Oudste zoon Maddox (16) is volgens de rechtbank volwassen genoeg om zelf afspraken te maken met zijn ouders.

Uit de papieren blijkt dat Angelina een bijeenkomst heeft ingepland met de kinderen en therapeuten om gezamenlijk het schema voor de zomer door te nemen. In de uitspraak van de voogdijzaak is bepaald dat zij daarin moet uitleggen dat de rechtbank heeft geoordeeld dat het veilig is voor ze om tijd met hun vader door te brengen.