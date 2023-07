Kinderen klagen ‘partner’ filmster Alain Delon aan: ‘Behandelt hem agressief en vernederend’

De Franse justitie is een onderzoek gestart naar een van de grootste filmsterren uit de Franse geschiedenis: Alain Delon. Zijn kinderen hebben een aanklacht ingediend: ze verdenken de ‘partner’ van hun vader ervan dat zij Delon ‘agressief, vernederend en beledigend’ behandelt.

Alain Delon (87) kreeg in 2019 een hartaanval en een hersenbloeding. Sindsdien gaat het niet goed met hem. Hij woont samen met Hiromi Rollin (66), die hij al in de jaren 90 leerde kennen op filmsets waar ze allebei werkten. In 2021 noemde Delon haar in een interview ‘mijn Japanse partner’. Bij een aantal officiële gelegenheden verschenen ze samen.

Maar volgens de kinderen van Delon heeft de vrouw zich naar binnen gewrongen in het leven van de acteur en maakt ze nu misbruik van zijn zwakte. De zonen Anthony en Alain-Fabien en dochter Anouchka hebben twee aanklachten ingediend tegen Rollin. In een ervan wordt Rollin beschuldigd van het gebruik van ‘moedwillig geweld’.

‘Zij isoleert hem’

‘Zij houdt mensen weg van Delon, isoleert hem van zijn familie’, schrijft de advocaat van de drie kinderen in een verklaring. ‘Ze controleert met wie hij belt of schrijft. Ze is autoritair en bedreigend. Ze behandelt zelfs de hond van Delon onacceptabel slecht.’

In 2021 maakte Delon een ongelukkige val in zijn huis. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht, maar Rollin zou dat hebben verzwegen voor de kinderen. ,,Als er zo iets ergs gebeurt, dan bel je toch?’’ zei zoon Anthony op de Franse televisie.

Uit op het geld

Volgens de kinderen is Rollin uit op het geld van de voormalige filmster. ,,Eerst was ze gewoon zijn assistent, ze regelde de dingen in huis’’, aldus Anthony. ,,Maar na zijn hartaanval ging ze voor hem zorgen en beetje bij beetje nam ze een nieuwe rol op zich: die van vrouwelijke gezelschapsdame.’’ Rollin spreekt alle aantijgingen tegen. Ze zegt dat de kinderen háár lastigvallen.

Afgelopen woensdag verschenen bodyguards bij het landgoed van Delon in het dorpje Douchy, niet ver van Orléans. Die zouden daar zijn heengestuurd door de drie kinderen. Het kwam tot een handgemeen tussen de Japanse en de lijfwachten. Die laatsten zouden haar op straat hebben gezet en ‘met geweld’ hebben voorkomen dat ze het huis inging. De politie moest ingrijpen en Rollin werd met lichte verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

,,Mijn cliënt gaat ook een aanklacht indienen, tegen de familieleden en tegen de lijfwachten’’, aldus haar advocaat.

Volledig scherm Alain Delon in 2019. © AFP

Groot acteur

Alain Delon maakte in de jaren 60 en 70 carrière en groeide in die tijd uit tot een wereldster. Hij speelde samen met Franse iconen als Brigitte Bardot en Catherine Deneuve en Amerikaanse sterren als Dean Martin en Jane Fonda. Hij werd het archetype van de Franse charmeur met blauwe ogen. Modehuis Dior maakte enkele jaren geleden nog een reclamecampagne met jeugdfoto’s van Delon: alleen de sigaret die hij destijds vasthield werd weggeretoucheerd.

De acteur werd in zijn hoogtijdagen aanbeden door vrouwen en had relaties met onder meer Romy Schneider en zangeres Dalida. Hij kreeg twee van zijn kinderen met het Nederlandse model Rosalie van Breemen, met wie hij aan langdurige relatie had.