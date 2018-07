Kiss-voorman Gene Simmons schikt zaak seksueel wangedrag

Vriend recent overleden Love Is­land-ster Sophie Gradon dood gevonden

21:34 Twee weken nadat het Britse model Sophie Gradon (32) - bekend van de ook in Nederland bekende realityreeks Love Island - dood werd aangetroffen, is ook haar 25-jarige vriend Aaron Armstrong levenloos gevonden. Armstrong overleed vandaag in de Engelse plaats Blyth, een paar uur nadat hij een emotioneel bericht over Gradon op Instagram had gezet.