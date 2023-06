Klein meisje vraagt handtekening Catherine, prinses lost ‘verboden’ verzoek creatief op

Dat prinses Catherine dol is op kinderen, is algemeen bekend. Bij de Chelsea Flower Show, een Britse tuintentoonstelling, nestelde ze zich al snel tussen een groep jonge bezoekers. In kleermakerszit informeerde ze hoe zij de dag beleefden. Een jong meisje trok de stoute schoenen aan en vroeg de royal om een handtekening.



,,Sorry, dit kan ik niet doen", legde de vrouw van kroonprins William geduldig uit. ,,Mijn naam is Catherine en die mag ik niet schrijven. Dat is gewoon één van de regeltjes. Het is voor mij niet toegestaan om handtekeningen uit te delen.” Maar creatief verzon ze meteen een oplossing om de kleine meid toch niet helemaal teleur te stellen. ,,Ik kan wel een tekeningetje voor je maken.”



Het klopt inderdaad dat Catherine geen handtekeningen mag uitdelen. Het paleis laat dat niet toe in het strenge protocol. De reden erachter is dat het risico bestaat dat een handtekening van een royal gekopieerd of vervalst zou kunnen worden. Al houdt niet het hele Britse koningshuis zich hieraan. Prins Harry schreef in 2010 op het gips van de arm van een klein meisje ‘beterschap’ gevolgd door zijn naam. Zijn vader, koning Charles, loste het anders op en schreef ‘Charles 2010' toen een man om zijn handtekening vroeg.



En het meisje bij de Chelsea Flower Show? Dat ging naar huis met een door Catherine getekende bloem in haar notitieboekje.