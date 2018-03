Kleine Koblenko trapt een balletje en de poes van Domien werkt een dagje mee

ShowbytesKorte updates van de sterren op Facebook, Twitter, Instagram en Snapchat - wij smullen ervan. In de rubriek Showbytes struint de showredactie het web voor je af voor de gekste, mooiste en opvallendste posts van BN'ers en celebrities. Dit artikel wordt gedurende de dag vernieuwd.

Feest voor Martijn Krabbé! De zanger is vandaag 50 geworden. Zijn collega Wendy, met wie hij onder meer The Voice presenteerde, feliciteert haar collega op Instagram met een lief plaatje waar ze samen schuilen onder een paraplu. Wat Martijn heeft gedaan op deze feestelijke maandag, is verder onbekend.

Helaas voor poes Decibel zit een dagje thuiswerken er voor radio-dj Domien Verschuuren niet vaak in. Gelukkig voor de zwart-witte poes is dat morgen anders. De hele dag kan hij op schoot, want Domien presenteert morgen zijn show gewoon lekker vanuit huis.

Voormalig voetballer Evgeniy Levchenko mag trots zijn. Kleine Kiy laat zijn vader zien dat hij het spelletje in ieder geval erg leuk vindt. In het Oekraiens moedigt Lev zijn zoontje aan. Ook moeder Victoria Koblenko is vast trots.

Mocht je Doutzen Kroes zoeken: ze paradeert in de lentezon op lila stiletto's in hartje Parijs.

Dierenlover Nicolette Kluijver kon haar week niet beter beginnen. Haar lievelingsschaap - naam onbekend - is bevallen van twee kerngezonde lammetjes.

Zangeres Hind zit nog steeds in Los Angeles en koos dit weekend een biologisch tentje met een mini-terras uit als lunchlocatie, om daar uitgebreid bij te kletsen met haar goede vriendin Marieke. Hun hondjes mochten ook mee.

Vet Fit-deelneemster en actrice-zangeres Anne-Marie Jung heeft gereageerd op het stoppen van de SBS6-serie nadat de kijkcijfers flink tegenvielen. De blondine gaat gewoon door met afvallen.

Irene Moors heeft opnieuw een trits BN'ers weten te strikken voor haar show Naar Bed met Irene. Vanaf volgende maand onderwerpt ze onder anderen Paul de Leeuw, Sonja Bakker, OG3NE én haar goede vriend Carlo Boszhard aan een vragenvuur en duikt ze aan het einde van de show met ze in een Auping-bed.

Passagiers worden tijdens een vlucht zelden toegelaten in de cockpit, maar Jan Versteegh is het gelukt. Hij vloog eerste rang vanuit Schotland naar Schiphol. Zijn bucketlist wordt steeds korter.

De bekende Rotterdammer Paul de Leeuw wil op zijn 56ste verjaardag niet helemaal op de foto, maar wel graag taart eten met zijn 85-jarige moeder.

Chantal Janzen doet vandaag een opmerkelijke openbaring over haar laatste zwangerschapstic. De presentatrice, die elk moment kan bevallen van haar tweede kind, snuift de hele dag aan een kneedbare stressbal in de vorm van een zakje patat, beter bekend als een squishy.