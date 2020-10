Kleine overwinning Britney Spears op vader in slepende rechtszaak

Voormalig playmate Zimra Geurts was ernstig ziek: ‘Ze sprak zes maanden niet’

16:17 Zimra Geurts is de afgelopen jaren ernstig ziek geweest. Eerst werd gedacht dat het om een burn-out ging, maar later bleek dat haar borstimplantaten de ziekte veroorzaakten. Nu veilt ze de boosdoeners om meer aandacht te vestigen op de negatieve effecten van plastische chirurgie. Dat maakte ze vandaag bekend via haar Instagram-account.