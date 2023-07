Kleinzoon Robert De Niro op 19-jarige leeftijd overleden: ‘Diep bedroefd’

‘Mijn mooie, lieve engel. Ik heb van je gehouden, zonder het in woorden te kunnen beschrijven, al vanaf het moment dat ik je in mijn buik voelde. Je bent mijn blijdschap, mijn hart en alles wat ooit puur en echt was in mijn leven. Ik wou dat ik nu bij je was’, schrijft de 51-jarige actrice, die niet vermeldt wat de doodsoorzaak is.

‘Ik weet niet hoe ik zonder jou moet leven, maar ik zal proberen door te gaan en de liefde te verspreiden die jij me hebt laten voelen toen ik jouw mama werd. Je was zo geliefd en gewaardeerd en ik wou dat liefde alleen je had kunnen redden.’ Leandro was, ondanks zijn nog jonge leeftijd, net als zijn moeder en grootvader bezig met acteren. Hij had rollen in The Collection (2005), Cabaret maxime (2018) en speelde ook in de derde remake van A star is born (2018).



Leandro's vader Robert de Niro reageerde later op de dag in een verklaring. In een verklaring vandaag zei de acteur: ,,Ik ben diep bedroefd door het overlijden van mijn geliefde kleinzoon Leo. We zijn enorm dankbaar voor de condoleances van iedereen. We vragen om privacy om ons verlies van Leo te betreuren.”