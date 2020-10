Klinkende cijfers jubileumuitzending Miljoenenjacht, maar Lubach scoort nóg beter

Vorige week wist Lubach de spannende spelshow ook al voor te blijven. Toch zal de vlag vandaag zijn uitgegaan bij zender SBS omdat de laatste aflevering van het seizoen deze klinkende cijfers noteerde.

De extra jubileumaflevering van Miljoenenjacht, bijgewoond door een select aantal Postcodeloterij-deelnemers na het winnen van een golden ticket, stond in het teken van het twintigjarig jubileum van de show. De eerste uitzending van Miljoenenjacht was in 2000, daarna volgden in totaal 36 seizoenen. Vorig jaar verhuisde het programma met de presentatrice mee van RTL naar Talpa en kwam het terecht op SBS 6. In een interview met deze site afgelopen weekend liet Linda haar licht nog eens schijnen over de voorbije jaren en wat haar is bijgebleven van het programma.

Extra veel prijzen

Het feestje werd zondagavond uitbundig gevierd met het weggeven van extra veel prijzen. Zo gingen maar liefst twintig geluksvogels naar huis met een gloednieuwe auto en kregen de overige dertig kandidaten een elektrische fiets mee naar huis.



Voor Antje uit Heerenveen kon de avond helemaal niet meer stuk. Zij won niet alleen een splinternieuwe auto, maar ook een geldbedrag van 53.000 euro. Omdat de twee laatste kandidaten die streden om een plek in de finale beiden niet op de rode knop drukten, ging het zogeheten ‘uitstapbedrag’ naar iemand in de zaal. En opnieuw bleek Antje de gelukkige.



Kandidaat Ellen, die in de finale naast Linda de Mol kwam te staan om het zenuwslopende kofferspel te spelen, ging uiteindelijk ook met een fraai bedrag naar huis. Het bod dat de bank bood voor haar koffer was voor de Haarlemse te mooi om te laten schieten, met een ferme klap op de rode klop was Ellen zomaar 355.000 euro rijker.

Lubach

In Zondag met Lubach zoemde presentator Arjen Lubach in op de Nederlandse vleessector. Het Europees Parlement stemt deze week namelijk over het verbod op vleesnamen voor vegetarische producten. Volgens de vleesindustrie zijn die namen misleidend en verwarrend voor de consument. Lubach kwam vervolgens met een ‘boodschap van de internationale vleesindustrie’. En gezien de reacties op Twitter, smaakt dat naar meer. Het programma eindigde met ruim 1,7 miljoen belangstellenden als derde in de top 10 van de kijkcijferlijst.

Het NOS journaal van acht uur op NPO 1 (2,4 miljoen) en Studio Sport Eredivisie op NPO 1 (2,1 miljoen) waren het meest in trek. Met ruim een miljoen kijkers was Weet ik veel, de kennisquiz met Beau van Erven Dorens, het best bekeken programma van RTL 4.

De top 10

1. Journaal 20 uur, NPO 1 – 2.393.000

2. Studio Sport Eredivisie, NPO 1 – 2.090.000

3. Zondag met Lubach, NPO 3 – 1.739.000

4. Postcode Loterij Miljoenenjacht, SBS 6 – 1.657.000

5. Onze Boerderij, NPO 1 – 1.338.000

6. Hart van Nederland, SBS 6 – 1.081.000

7. Weet ik veel, RTL 4 – 1.023.000

8. Half Acht Nieuws, RTL 4 – 986.000

9. Anita wordt opgenomen, NPO 1 – 842.000

10. Dossier Van den Heuvel, RTL 4 – 796.000

