Klokhuis gaat afleveringen in het Oekraïens ondertitelen voor vluchtelingen

,, Het klokhuis (NTR) heeft het ondertitelen van een selectie afleveringen in gang gezet”, laat de woordvoerder weten. ,,Veel van de Oekraïense vluchtelingen zijn vrouwen met kinderen. Het klokhuis is bij zowel volwassenen als kinderen geliefd, het is bij uitstek een programma om samen te kijken. Het klokhuis biedt op leuke en leerzame manier informatie en het is indirect ook een kennismaking met Nederland en de Nederlandse cultuur.”

De ondertiteling komt tot stand in samenwerking met Net in Nederland, het onlineplatform voor nieuwkomers van de NPO. Net in Nederland zal de afleveringen ook via hun platform verspreiden naar de Oekraïense gemeenschap. Speciaal voor de Oekraïners die naar Nederland komen heeft Net in Nederland een Facebookpagina, waar in het Oekraïens onder meer video’s aangeboden zullen worden.