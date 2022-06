Knallende ruzie TicketSwap en Mojo door tickets Red Hot Chili Peppers: ‘Kaartjes waren gewoon geldig’

Amber Heard in eerste interview sinds rechtszaak: ‘Hetze op social media was niet eerlijk’

Amber Heard heeft voor het eerst sinds haar nederlaag in de rechtbank tegen haar ex Johnny Depp de media opgezocht. In een tv-interview met NBC, dat morgen volledig wordt uitgezonden, gaf ze aan de jury de uitspraak niet kwalijk te nemen. ,,Hij is een geliefd personage en mensen hebben het gevoel dat ze hem kennen. Hij is een fantastische acteur.”

