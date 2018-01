Knockouts The Voice populairst op vrijdagavond

The Voice Nienke raakt koele Anouk: 'Ik dacht: misschien moet ik ongesteld worden'

12 januari De ingetogen Nienke Wijnhoven heeft weer toegeslagen in The voice of Holland. Vorige week zong ze favoriet Samantha Steenwijk uit de battle-ring en deze week wist ze de normaal zo koele coach Anouk kippenvel te bezorgen. ,,Ik ben dat niet gewend, ik vind jou heel bijzonder.''