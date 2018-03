Koefnoen en Rijksmuseum maken vierdelige komische serie

video Topper Gezocht, net zo hysterisch als je denkt

21:05 Geen reallifesoap deze keer in aanloop naar de toppers-concerten, maar een heuse talentenjacht waar wordt gezocht naar een tijdelijke Topper. Het programma, vanaf 17 maart te zien bij SBS 6, is geheel in concertthema: pretty in pink: the circus edition. Héél veel eenhoorns, roze boa’s en glitters dus.