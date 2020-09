Kojak-acteur Kevin Dobson (77) overleden

Dobson was tussen 1973 en 1978 te zien in nagenoeg alle afleveringen van de politieserie. In 1982 dook hij als aanklager Mack MacKenzie op in Knots Landing , een spin-off van Dallas . Hij speelde de rol 291 afleveringen lang, en won daarvoor diverse Soap Opera Digest Awards.

De acteur bleef het genre trouw, met latere rollen in soaps als Days Of Our Lives en The Bold And The Beautiful. De afgelopen jaren had hij nog gastrolletjes in de series House Of Lies en Anger Management.