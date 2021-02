Komiek Kevin Hart mist een feestje, organisator eist 324.000 euro schadevergoeding

Stand-upcomedian Kevin Hart moet even geschrokken zijn toen hij een aanklacht tegen zich kreeg omdat hij niet kwam opdagen op feestje in 2018. Hij zou destijds verschijnen op een afterparty na zijn stand-upcomedyshow en moest daar op voorhand reclame voor maken op zijn Instagrampagina. Daar kreeg hij 10.000 dollar (8.300 euro) voor, is te lezen in de aanklacht. Alleen zou hij die reclame nooit gemaakt hebben, zegt AIM Hospitality Group LLC aan The New York Post.



Toen dat uitkwam, vroeg de organisatie om het geld terug te betalen. Het bedrijf zegt daarbovenop ook al 12.000 dollar (10.000 euro) te hebben uitgegeven aan advertentiekosten. De advocaten van de komiek zeiden destijds dat het bedrag was terugbetaald aan het verkeerde bedrijf, maar ook een nieuwe betaling bleef uit.



Dat de komiek uiteindelijk ook niet kwam opdagen op het feest, was de druppel die de emmer deed overlopen. AIM Hospitality Group LLC eist een schadevergoeding van in totaal 390.000 dollar (324.000 euro) van de komiek, twee van zijn bedrijven, een van zijn agenten en van een van zijn medewerkers.