Komieken Little Britain na slaande ruzie toch weer samen gezien

Walliams en Lucas zijn al sinds zeven jaar niet meer samen in het openbaar gezien. Gisteren liepen ze elkaar tegen het lijf tijdens begrafenis van de onlangs overleden Britse tv-presentator Dale Winton. Volgens aanwezige journalisten deden de twee geen enkele moeite elkaar te ontlopen en werden zelfs wat spaarzame woordjes gewisseld. Goed nieuws, zo concluderen Engelse tabloids, voor verstokte Little Britainfans. ,,Dat ze weer een beetje praten, zou kunnen betekenen dat er misschien toch ooit een vervolg komt op de wereldwijd geprezen komedieserie'', zo wordt vol verwachting gesteld.



In de tv-reeks Little Britain, die in 2000 begon als een radioprogramma, speelden Walliams en Lucas ettelijke maffe personages. De drie seizoenen van de serie en een paar later gemaakte specials wordt nog steeds overal ter wereld herhaald. De reeks was destijds zo'n groot succes dat de twee besloten er een live-versie van te maken. Tijdens de Little Britain Live Tour in 2005 ging het achter de schermen helemaal mis tussen David en Matt. In hun later uitgegeven autobiografieën schreven de acteurs dat er 'explosieve ruzies' ontstonden waardoor gescheiden kleedkamers noodzakelijk waren.