Koning Charles kent zangeres Skin niet als hij haar lintje geeft, nu vergeet hij haar nooit meer

met foto'sZangeres Skin (55) van de Britse rockband Skunk Anansie heeft de show gestolen toen ze deze week een lintje ontving van koning Charles. Ze verscheen bij de ceremonie in een jas met 30.000 kristallen, waar volgens de ontwerper 600 uur werk in zat. Toeschouwers op sociale media smullen.

Deborah Dyer, zoals ze echt heet, kreeg de zogenoemde OBE-titel voor haar jarenlange verdiensten in de muziek. Koning Charles overhandigde de bijbehorende medaille hoogstpersoonlijk in Windsor Castle. Opvallend, want hij bleek haar band niet te kennen. ,,Hij zei: ‘Hoe heb ik jouw geweldige band kunnen missen? Iedereen zegt tegen me dat jouw prachtige band zo mooi is’. Hij was erg lief’’, vertelde de zangeres achteraf.

Het klinkt vreemd om iemand te eren voor werk dat je niet kent, maar de koning beslist niet zélf wie een lintje krijgt. Mensen worden genomineerd en daarna nemen experts een besluit. Één ding is zeker: Charles vergeet haar nu nooit meer.

Volledig scherm Skin met haar onderscheiding. © via Reuters

Enorme zolen

Skin stond voor zijn neus in een creatie van ontwerper Robert Wun, officieel ‘The Rain Coat’ genaamd. De deels van zijde gemaakte jas bevat 30.000 Swarovski-kristallen, die druppeltjes voorstellen die glinsteren in de nacht. Ze zijn aangebracht met de hand, in totaal vergde de creatie meer dan 600 uur werk, schrijft Wun op Instagram. Bij de outfit hoort ook een bijpassende paraplu van het Nederlandse merk Senz, maar die droeg Skin niet.

Naast haar outfit was ook Skins make-up tot in de puntjes verzorgd: make-upartiest Daniel Kolaric bracht zwarte oogschaduw aan van topvisagist Pat McGrath. Hoe bijzonder dat allemaal ook was, de meeste aandacht ging naar Skins laarzen met enorme plateauzolen aan de voorkant en een smal hakje aan de achterkant.

‘Wat een foto’, schreef iemand alleen maar op Twitter, met 32.000 likes tot gevolg. De bekende comedian David Baddiel grapte: ‘Ik weet niet wat er precies gebeurt op deze foto, maar het lijkt op een vent in een uniform die een of andere onderscheiding krijgt van een queen.’



Volledig scherm Skin en koning Charles. © AP

De zangeres, die met de hits Weak uit 1996 en Hedonism (just because you feel good) uit 1997 van Skunk Anansie in de Top 2000 staat, deed in 2020 mee aan het eerste seizoen van de Britse versie van The masked singer. Ze was de Eend, zo ging de onthulling:

