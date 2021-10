Koning kijkt zijn ogen uit bij fabrikant elektrische bussen

De koning werd samen met Henrik Hololei, directeur-generaal mobiliteit en transport van de Europese Commissie, door Ebusco-oprichter en directeur Peter Bijvelds door de fabriekshal gegidst. Bijvelds’ toelichtingen werden geregeld onderbroken door soms ook technische vragen van Willem-Alexander en de Europese vertegenwoordiger. ,,Dit is waar we al lang naar uitkijken. We hebben zo’n fabriek in Europa nodig”, zei Hololei.

De koning bracht zijn eigen kennis uit de luchtvaartsector in bij discussies over de voor de nieuwe bussen gebruikte koolstofvezelcomposiet. Bijvelds had eerder al uitgelegd dat ‘groen’ en ‘duurzaam’ alleen worden geaccepteerd wanneer de prijs gelijk of lager is dan die van standaarddieselbussen. ,,Green is nice as long as it does not affect the price.”