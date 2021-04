Koning krijgt voorproefje op Streamers-concert

Het koninklijk gezin heeft vanochtend bij aankomst in Eindhoven alvast een voorproefje gehad op het concert van The Streamers op Paleis Noordeinde. Guus Meeuwis, Thomas Acda, Paul de Munnik, Nick & Simon en Roel van Velzen zongen met elkaar Our House van Crosby, Stills, Nash & Young.

Guus feliciteerde de koning na afloop met zijn 54e verjaardag. ,,Wij verheugen ons op het nu al legendarisch concert dat wij vanavond bij jullie gaan geven”, aldus de zanger.

De koning reageerde dankbaar. ,,Our house is a very very fine house”, verwees hij naar de songtekst van Our House. ,,Jullie zijn van harte welkom in ons huis voor een fantastisch concert vanavond. We verheugen ons erop en heel veel dank voor dit voorproefje.”

Mattie & Marieke belden vanochtend even met collega Domien die live verslag doet van zijn dag met The Streamers. Bekijk hieronder de video.

The Streamers spelen vanavond op het plein bij de Koninklijke Stallen voor de koning. De gelegenheidsformatie probeert een extra ‘koninklijk’ tintje te geven aan hun koningsdagconcert in Paleis Noordeinde. ,,We hebben echt gekozen voor een royal insteek”, vertelt Roel van Velzen, een van de deelnemende artiesten. Wat dat precies inhoudt, kan hij nog niet verklappen. ,,Ik ben bezig met het Wilhelmus. Daar houd ik het bij.”

Acteur Frank Lammers, die de rol van bandmanager van The Streamers vervult, houdt zich ook bezig met de koninklijke insteek. ,,Ik heb me gestort op de etiquette van het koningshuis en zorg ervoor dat iedereen zich een beetje goed gedraagt”, vertelt Lammers, die zelf ook aanwezig zal zijn op Paleis Noordeinde. ,,Ik ga dat allemaal in goede banen leiden. Iemand moet het zijn, hè.”

De twee zijn zeer vereerd door de uitnodiging op het paleis. Een popconcert van deze omvang heeft nog nooit eerder plaatsgevonden op het binnenplein van de stallen van Noordeinde. ,,En misschien komt het koninklijke gezin ook nog wel even luisteren. Dat zijn unieke ingrediënten”, zegt Van Velzen.

Link naar instagram post Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Soepel

De samenwerking met het hof verloopt volgens Lammers ook heel soepel. ,,We voelen ons enorm welkom in Noordeinde. Ze denken in alles mee”, vertelt hij. Dat komt volgens hem door het gemeenschappelijke doel van de liveshow. “We willen allebei dat het een groot feest wordt.”

Er komt ook een speciale koningsdagquiz, vertelt Lammers. ,,We gaan muziek spelen die iets met de koning te maken heeft, en dan mag het publiek raden waarom we dat nummer spelen, bijvoorbeeld.” Er vallen ook prijzen te winnen, maar die houden de mannen vooralsnog geheim.

Bekijk hieronder onze video’s over Koningsdag 2021.