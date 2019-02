Koning 'photobombt' tradioneel familiekiekje in stralend Lech

Als er één ding opvalt aan de foto's die vanochtend zijn gemaakt, is het wel het plezier dat de Oranjes uitstralen. Zo is onder meer te zien hoe koning Willem-Alexander en zijn neefje Claus Casimir het fotomoment speels onderbreken door te 'photobomben.’ De familie barst in lachten uit , zo is te zien op de kiekjes.



Het was vanochtend geen straf voor de koninklijke familie om in Lech te poseren. De weersomstandigheden waren namelijk ideaal voor een fotoshoot. De temperaturen schommelen rond het vriespunt, maar door het aangename zonnetje merkten de Oranjes weinig van de kou. Vorig jaar was dat wel anders: toen was het -22 graden.



Naast koning Willem-Alexander en zijn gezin hebben ook prinses Beatrix en prins Constantijn met vrouw en kinderen aan de persontmoeting deelgenomen.



De fotosessie is de ‘prijs’ die de Oranjes ‘betalen’ om tijdens de rest van het verblijf in het Oostenrijkse wintersportoord verlost te worden van de pers. Fotografen die aan de sessie deelnemen, beloven de familie daarna met rust te laten. Die afspraak werpt al 15 jaar zijn vruchten af.