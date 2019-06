Koning: Voetbalvrouwen slecht voor mijn hart

Koning Willem-Alexander is er van overtuigd dat het Nederlands vrouwenvoetbalelftal Nederland trots gaat maken. ,,We gaan morgen zeker kijken. Misschien dat ze dan iets eerder kunnen scoren dan ze de eerste wedstrijd gedaan hebben, want dat was niet zo goed voor m’n hart. Maar voor de rest denk ik dat ze ons allemaal trots zullen maken. Ik wens ze heel veel succes.’’



Dit vertelde hij aan het einde van het driedaagse staatsbezoek aan Ierland, dat hij samen met koningin Máxima bracht. Traditioneel ging het vorstenpaar als laatste onderdeel in gesprek met meereizende Nederlandse verslaggevers – en al even gebruikelijk waren er meer gespreksonderwerpen dan alleen de reis door Ierland.



Want, bijvoorbeeld, hoe gaat het met hun drie dochters op school? Máxima: ,,Goed natuurlijk! Of nou ja, natuurlijk… We zijn trots op ze, ze werken er hard voor. Ariane gaat bijna naar de middelbare school, voor haar wordt het een andere tijd.’’ Willem-Alexander vult aan: ,,Ze is er echt klaar voor. Nu nog de musical en wat afsluitende feestjes.’’



Onlangs nam het paar de dochters mee naar de Spaanse stad Sevilla, waar ze elkaar in 1999 leerden kennen. De Rijksvoorlichtingsdienst verzocht Nederlandse media een daar met een telefoon opgenomen filmpje van een dansende Máxima niet te publiceren, omdat zulks in strijd zou zijn met de mediacode. Maar zijn die afspraken nog wel houdbaar anno 2019, nu vrijwel iedereen filmpjes kan maken met de mobiele telefoon?



Volgens de koning is ‘tot nu toe’ gebleken dat de code honderd procent houdbaar is voor de Nederlandse rechter. ,,Wij bepalen niet wat gebeurt, dat doet de rechter in Nederland.’’



Máxima vulde aan ‘dankbaar’ te zijn dat de privacy van haar en haar gezinsleden op deze manier gewaarborgd blijft. Willem-Alexander: ,,Dus daar gaan we zeker mee door.’’