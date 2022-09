Koning Willem-Alexander uitgejouwd door demonstranten in Nijmegen: ‘Schaam je kapot’

De demonstranten riepen Willem-Alexander na toen hij uitstapte voor het ziekenhuisgebouw en naar binnen liep. De groep hield eveneens omgekeerde Nederlandse vlaggen omhoog. De koning kreeg voorafgaand de opening een presentatie over duurzame zorg waarbij de wensen van patiënten en de kwaliteit van leven voorop staan. Na de opening van het nieuwe hoofdgebouw kreeg hij een rondleiding en sprak hij met medewerkers van het Radboudumc. Het gebouw van de Radboud, met zowel verpleegafdelingen als poliklinieken, is aan het begin van de zomer in gebruik genomen. Willem-Alexander, koningin Máxima en prinses Amalia werden vorige week tijdens Prinsjesdag ook uitgejoeld toen zij met de Glazen Koets door het centrum van Den Haag reden. Ook tijdens de traditionele balkonscène op Paleis Noordeinde klonken wanklanken richting de koninklijke familie.

De demonstranten hadden vandaag weinig geduld. Het groepje was al weg toen de koning zijn werkbezoek afsloot. Een woordvoerster van het ziekenhuis laat weten dat de demonstratie niet vooraf was aangekondigd. ,,Anders hadden we misschien nog met hen in gesprek kunnen gaan.” Ook is niet duidelijk of het om losse demonstranten ging of over een belangengroep.