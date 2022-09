Koning Willem-Alexander uitgejouwd door handvol demonstranten in Nijmegen: ‘Schaam je kapot’

Carlo Boszhard wil deur van De TV Kantine weer openen

Carlo Boszhard speelt met de gedachte om een nieuwe aflevering van De TV Kantine te maken. Dat schrijft de 53-jarige Boszhard in zijn column in Televizier. Toen de presentator zich afvroeg of ‘mensen uitvergroten zoals in De TV Kantine’ vandaag de dag nog kan, zag hij ineens een nieuwe scène voor zich.

27 september