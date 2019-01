Koning Willem-Alexander vliegt team Nikkie Plessen naar Griekenland

De modeontwerpster maakte het nieuws zelf wereldkundig via Instagram . Nikkie deelt een foto waarop de koning te zien is vlak voor vertrek. ,,Wanneer een deel van je team naar Athene reist en koning Willem de piloot is #tochleuk’’, schrijft ze erbij. Geen onbekende bestemming voor de koning, sinds 2012 heeft hij een vakantiehuis in Griekenland.

Het is zeker niet de eerste keer dat koning Willem-Alexander als piloot te zien is, maar meestal blijven zijn diensten strikt geheim. Hij bestuurde maar liefst 21 jaar lang twee keer per maand een KLM Cityhopper zonder nauwelijks op te vallen. In 2017 vond zijn laatste vlucht in dat type toestel plaats, daarna maakte hij de overstap naar de Boeing 737.