Koningin Mathilde draagt vrijwel dezelfde outfits als Máxima in Midden-Oosten: ‘Beetje fantasieloos’

Leentjebuur spelen gebeurt wel vaker in koninklijke kringen, maar nagenoeg identieke kleding op dezelfde locatie, slechts drie maanden later, is vrij opvallend. Toch hulde de Belgische koningin Mathilde zich bij de officiële trip naar de Verenigde Arabische Emiraten tot twee keer toe in kopieën van outfits die koningin Máxima recent in het Midden-Oosten droeg. ,,Een fout wil ik het niet noemen, maar fantasieloos is het wel.”

De witte japon met dessin van ontwerper Natan die koningin Maxima afgelopen november uit haar koffer toverde bij het bezoek aan de Wereldtentoonstelling in Dubai, dook afgelopen weekend in een iets andere variant op, gedragen door de Belgische koningin Mathilde. Ook op de expo in het oliestaatje en ook met een bijna identieke hoed. Eerder in de week droeg Mathilde een rood-wit broekpak, qua print een kopie van het groen-witte pak dat Máxima ook op haar reis door het Midden-Oosten droeg.

,,Normaal gesproken is het geen enkel probleem dat beide koninginnen fan zijn van modehuis Natan, ook al loop je dan kans op een doublure. De Belgen hebben hun koningin al vaker in de Natan-jurk gezien: het was de vierde keer dat ze het ensemble droeg. Maar ik zou het in dit geval niet gedaan hebben. Het is een beetje gênant, zo een paar maanden na Máxima op dezelfde plek. Toch een bijzondere keuze als je meer dan duizend outfits in de garderobe hebt hangen”, zegt royaltywatcher en modedeskundige Josine Droogendijk. ,,Maar ik zou het geen faux pas willen noemen, want ze ziet er keurig en verzorgd uit: het is ook niet de taak van een koningin om een modepopje te zijn. Er zullen in het Midden-Oosten geen mensen van wakker hebben gelegen, maar fantasieloos is het wel.”

Ook royalty-auteur Joëlle Vanden Houden snapt de kopieën niet, zegt ze tegen de Vlaamse krant Het Laatste Nieuws. ,,Het leken wel tweelingzusjes. Mathilde en haar entourage moeten die beelden van Máxima bij de Wereldtentoonstelling toch ook gezien hebben? Hoe is het dan te verklaren dat Mathilde twee keer en zelfs op dezelfde locatie voor een bijna identieke outfit koos, nog geen vier maanden later?”, vraagt ze zich af. ,,We weten wel al langer dat Mathilde en Máxima dezelfde smaak hebben en hun voorliefde voor Natan delen. Dat uit zich natuurlijk ook in hun kleerkast. Maar waarom doet ze dan zoiets? Ik zou net het omgekeerde doen: ‘Als Máxima die jurk hier al gedragen heeft, dan doe ik dat zeker niet’. Dan kies je toch ten minste voor een andere locatie? Het is bizar, en lijkt me toch het vestimentaire minpuntje van deze reis.”

Helemaal, zegt Josine Droogendijk, omdat Máxima en Mathilde vaker met elkaar worden vergeleken als koninginnen van buurlanden. ,,We hoeven er geen competitie van te maken, maar Mathilde komt vaak als underdog uit de bus. En nu met het dessin van de jurk - bij Máxima gecentreerd rond de taille om haar slankheid te benadrukken, bij Mathilde juist aan de onderkant, het breedste gedeelte van de japon - komt onze koningin er weer voordeliger uit.”

Heel opvallend dat Máxima als inspiratiebron voor Mathilde geldt, is het niet. ,,De koningshuizen kijken voortdurend bij elkaar af. Als de Britse prinses Kate mooie, nieuwe schoenen heeft, zie je alle Europese prinsessen binnen de kortste keren met dezelfde pumps lopen. Zij zet vaak de toon”, zegt Droogendijk.

Nu was het dus Máxima: al bij aankomst van het koningspaar in Oman en de Verenigde Arabische Emiraten afgelopen week droeg Mathilde een blauw-rode jurk met palmprint waaruit de invloed van de Nederlandse overduidelijk werd, zegt Droogendijk. ,,Onze koningin draagt met regelmaat jurken van deze ontwerpster, Johanna Ortiz. De Colombiaanse achtergrond van deze ontwerpster zie je terug in de ruches, de blote schouders, de kleurrijke prints en ga zo maar door. Máxima is daar dol op, maar zo'n jurk verwacht je niet zo snel bij de keurigere, bravere en ingetogenere Mathilde.”

