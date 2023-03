Koningin Máxima in tranen bij bezoek gaycafé na moord

Met twee zakdoeken in haar hand en tranen in haar ogen luisterde Máxima samen met koning Willem-Alexander naar deze overlevende, Radoslava Trokšiarová, haar moeder en de moeder en broer van één van de dodelijke slachtoffers.

