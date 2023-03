Koningin Máxima tegen jongeren: ‘Ik heb soms ook last van ‘ups and downs’ en stress’

Leerlingen van De Goudse Waarden kregen vanochtend een wel heel bijzonder bezoekje: koningin Máxima kwam bij hen langs. De invloed van sport op de mentale gezondheid van jongeren stond centraal tijdens het bezoek. Sporten, en de daarbij vrijkomende endorfine, is voor de koningin zelf een manier om in balans te komen, zo vertelde ze.

Koning Máxima, erevoorzitter van MIND Us, ging op de school in gesprek met jongeren, sportorganisaties en wetenschappers. Er werd gesproken over de rol die coaches en begeleiders spelen als gesprekspartner voor jongeren. Ook kunnen zij vaak in een vroeg stadium mentale problemen bij hun sporters signaleren. Daarnaast werd vanuit wetenschappelijk oogpunt toegelicht wat sporten doet voor je mentale gezondheid.

Vervolgens bezocht koningin Máxima enkele initiatieven. Bij Project Comeback geven een topsporter en een jongerencoach samen gastcolleges en sportlessen op scholen om mentale problemen bespreekbaar te maken. Profive vertelde over hoe zij jongeren die op zoek zijn naar hun talenten in het voetbal begeleiden, ook op mentaal vlak. Sport Gouda en Gro-up Buurtwerk lieten zien hoe zij Buurtsport 12+ inzetten in de wijk zodat kinderen in hun eigen omgeving samen kunnen bewegen.

Stress

De koningin vertelde na afloop van een voetbaldemonstratie door jongeren dat ook zij wel eens last heeft van ‘ups and downs’ en ‘stress’. Sporten, en de daarbij vrijkomende endorfine, is voor de koningin een manier ‘om te balanceren’, zo vertelde ze.

Volledig scherm Koningin Maxima, erevoorzitter van MIND Us tijdens een werkbezoek dat in het teken stond van de invloed van sport op de mentale gezondheid van jongeren. Het werkbezoek vond plaats bij Christelijke Scholengemeenschap De Goudse Waarden in Gouda. © Brunopress

Met andere jongeren en judoka Roy Meyer sprak ze over het belang van het hebben van een thuis, en dat dat ergens anders kan zijn dan in je eigen huis. Ze vroeg de aanwezige kinderen of er iemand is die zich soms niet thuis voelt bij de eigen ouders, waarop één jongetje instemde. De koningin zei dat ze zelf vroeger ook niet altijd een ‘thuis’ had, maar dat dat niet altijd iets te maken heeft met dat je ouders het niet goed doen. De koningin probeert om zich fijn te voelen door te focussen op de ‘dingen die je gelukkig maken’. Voor haar is dat onder meer dansen en wandelen.

Invloed van sociale media

Later sprak de koningin met onder anderen professioneel kickbokser Levi Rigters (27), die ook trainingen aan jongeren geeft. Hij sprak met de koningin over de invloed van sociale media op de mentale gezondheid van jongeren.

,,De leerlingen waren best overvallen, het enige dat ze hadden gehoord was over hoog bezoek”, zegt wethouder Anna van Popering (jeugd en welzijn). ,,Er was een gastles van Barbara Barend, er waren topsporters bij. Een van hen, Redouan El Yaakoubi, heeft op een jeugdinternaat gezeten, hij was een agressief jongetje. Hij heeft huiselijk geweld meegemaakt, was een agressief jongetje. Hij leerde om zich kwetsbaar op te stellen, dat een glimlach een andere dynamiek geeft. Een grote, stoere sporter die vertelt dat hij het ook moeilijk heeft gehad. Dat vonden de leerlingen indrukwekkend.”

,,Sommige jongeren vonden het zo spannend, de koningin probeerde hen er ook bij te betrekken”, vervolgt Van Popering. ,,Dat deed ze mooi. Iemand zei: mooi verhaal. En toen vroeg Máxima: wat vond jij ervan? Die leerling vond het spannend en zei dat die zich aansloot bij de vorige spreker.”

,,Ik probeer open te zijn over mentale problemen, maar dat is lastig, vooral in de kickbokswereld”, zei de bokser, nadat Máxima had gezegd dat het goed zou zijn als er meer ‘echte’ beelden op sociale media zouden verschijnen. ,,Dat hebben we ook nodig”, zei de koningin, verwijzend naar berichten over een wedstrijd verliezen, je niet fijn voelen of vertellen over minder leuke dingen. ,,Ik probeer het”, zei Rigters. ,,Maar het zou meer kunnen.”

Volledig scherm Koningin Maxima tijdens een werkbezoek aan vmbo-school Goudse Waarden in het kader van invloed van sport op de mentale gezondheid. © ANP

