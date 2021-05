Koningin Máxima uitbundig tijdens optreden OG3NE: 'Dit vertel ik vanavond tegen mijn dochters’

In de jaren dat ze meededen aan het Eurovisie Songfestival (2017) en het Junior Songefestival (2007) hoorden de zussen van OG3NE niets van de koninklijke familie. Wel werden de Brabantse zangeressen een aantal keer gepolst om op te treden bij gelegenheden waarbij de Oranjes ook aanwezig waren. ,,Maar het kwam er telkens niet van, spijtig genoeg. Telkens konden we niet,’' vertelt Lisa, die vanochtend samen met haar zussen Shelley en Amy wel optrad voor de bijna 50-jarige koningin Máxima.

Dat gebeurde in de ECI Cultuurfabriek in Roermond, waar Máxima geïnformeerd werd over de stand van zaken rond muzieklessen in het basisonderwijs in Brabant en Limburg. Als erevoorzitter van stichting Méér Muziek in de Klas bezocht ze gisteren al het noorden en oosten van het land, voor de campagne 50dagenmuziek.

Limburg is voor Méér Muziek in de Klas een voorbeeldprovincie: alle basisscholieren tussen Venray en Vaals krijgen structureel muziekonderwijs. In Brabant ligt dat aantal binnenkort op een derde. In Roermond werd het zogeheten MuziekAkkoord Goirle gesloten door verschillende partijen, om ook in die plaats de kinderen meer muzieklessen op de scholen te geven.

,,Wij krijgen vroeger op de basisschool ook alleen muziekles als er echt tijd over was,’' vertelde OG3NE-zangeres Shelley vlak voor haar eerste koninklijke optreden. Nerveus waren zij en haar zussen niet. ,,Natuurlijk hangen er allerlei protocollen aan zo’n bezoek vast, maar op televisie komt koningin Máxima altijd zo relaxed en ontspannen over. Dat komt dan altijd wel goed.’'

Koningin Maxima in Roermond voor de viering van nieuwe en bestaande afspraken voor structureel muziekonderwijs op basisscholen in Limburg en Brabant bijgewoond. Naar aanleiding van de campagne '50dagenmuziek' van Meer Muziek in de Klas presenteerden de provincies nieuwe initiatieven en muziekakkoorden om meer muziekonderwijs in het lesprogramma van de basisschool op te nemen.

De zussen zongen naast hun eigen nummer You ook Queens Somebody to Love. Shelley tegen Máxima: ,,Wij hebben begrepen dat u dit voor uw man heeft gezongen op diens 50ste verjaardag, dat kunnen wij natuurlijk niet evenaren.’’

Máxima, enthousiast: ,,Samen met mijn dochters!’Shelley: ,,Daar kunnen we helemaal niet overheen.’'

OG3NE zong het liedje daarna vierstemmig, want Máxima deed uitbundig mee. Bij het afscheid zei ze tegen de zangeressen: ,,Dit vertel ik vanavond tegen mijn dochters.’'

