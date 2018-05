Koningin Máxima viert 47ste verjaardag in villa Eikenhorst

Máxima werd op 17 mei 1971 als Máxima Zorreguieta geboren in Buenos Aires als dochter van de vorig jaar overleden Jorge Horacio Zorreguieta en María del Carmen Cerruti de Zorreguieta. Ze werkte na haar studie economische wetenschappen in de financiële wereld. Zo had ze een hoge positie bij de Deutsche Bank.



In 1999 ontmoette ze in de Spaanse stad Sevilla haar toekomstige echtgenoot, kroonprins Willem-Alexander met wie ze op 2 februari 2002 in Amsterdam in het huwelijk trad. Het paar kreeg drie dochters.