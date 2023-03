Koningspaar knuffelt, speelt en zingt met Oekraïense vluchtelingenkinderen

Het koningspaar ontmoette hulpverleners voor een serieus gesprek en kwam daarna terecht in een schoolklas vol enthousiaste kinderen. Ze hadden tekeningen gemaakt voor de Oranjes, die de koning en koningin uitvoerig prezen. Met een aantal meisjes begon Máxima te neuriën en daarna tilden zij en haar echtgenoot kindjes op om mee te poseren. Koningin Máxima werd nog gewaarschuwd dat één van de jonge kinderen die ze tilde geen luier droeg. Máxima haalde haar schouders op en zei dat er niets aan te doen was.

Een meisje van een jaar of 10 bedankte de koning ‘voor alles wat u voor Oekraïne doet’. Willem-Alexander zei niets, maar gaf haar een high five.

Hou deze site in de gaten voor de nieuwste afleveringen van onze podcast ‘Van Oranje’, een serie over de opmerkelijkste Oranjes uit de rijke geschiedenis van onze koninklijke familie. Beluister deze via onze site, of abonneer je via Spotify of iTunes om geen aflevering te missen.