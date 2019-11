Koninklijke belangstelling voor afscheid ballerina Igone de Jongh

Het zal me een zorg zijn Met ongeremde Riek is het altijd feest, vooral in de studio met Wolter Kroes

7:46 Videomakers Joep ten Hove en Thijs Meeuwsen werken mee op ouderenlandgoed Grootenhout, een woonvorm voor mensen met dementie in het Brabantse Mariahout. In deze nieuwe aflevering van Het zal me een zorg zijn nemen ze een kijkje in het dagelijkse leven van Riek, een 92-jarige dame met een enorme passie voor zingen.